Immobilier : la course aux prêts

Lorie a le sourire. Après deux ans de recherches, elle va pouvoir acheter un immobilier. Ce bien neuf va lui coûter 200 000 euros. Elle finalise un prêt avec des offres très avantageuses. Le prêt bonifié est un coup de pouce accordé par certaines banques pour faciliter l'accès au crédit. Son taux peut varier e 0 à 3 %. "Ça peut être accessible à des primo-accédants, donc pour les moins de 30 ans, et peut éventuellement aussi se cumuler s'ils achètent dans du neuf", précise Sophia Hbaz, directrice des financements "Vous financer" Cheval Blanc Patrimoine à Paris (16e). C'est le cas de Lorie qui a pu également bénéficier d'autres avantages, comme le prêt à taux zéro à hauteur de 75 000 euros, et le prêt Action Logement, 30 000 euros à un taux de 1 %. Pourquoi les banques se montrent-elles aussi généreuses pour les primo-accédants ? Est-ce bien rentable pour elles ? D'après Sandrine Allonier, directrice des études chez "Vous financer", "c'est une façon pour les banques de capter de jeunes emprunteurs qu'elles vont pouvoir du coup accompagner dans la durée en leur proposant tout au cours de leur vie financière d'autres produits, comme des assurances, etc." Les banques, mais aussi les promoteurs immobiliers prennent en charge les frais de notaire par exemple. L'objectif est de relancer les crédits immobiliers, dont les taux s'élèvent aujourd'hui en moyenne à 3,8 %. TF1 | Reportage J. Roux, D. Pires