Immobilier : la fin des crédits faciles ?

Devenir propriétaire, Romain Le Ster en rêve depuis plusieurs mois. Il pensait pouvoir investir 380 000 euros, mais la hausse du taux d'emprunt a fait chuter son budget. Avec l'inflation, le taux d'intérêt moyen pour un emprunt sur 25 ans est passé de 1,25% au début de l'année 2022 à 1,70% aujourd'hui. Prenons l'exemple d'une famille qui achète un bien à Villeurbanne avec un revenu mensuel de 4 000 euros. En janvier, ils auraient pu emprunter plus de 258 000 euros. Aujourd'hui, la banque leur accorderait environ 245 000 euros. C'est un budget amputé de plus de 13 000 euros. Pour son premier achat, Nathan Cohen s'est tourné vers une agence de courtiers. Comme lui, les jeunes acheteurs sont de plus en plus nombreux à faire appel à leurs services. Comme nous l'explique Sandrine Allonier, directrice des études pour Vousfinancer, ces derniers perdent en capacité d'emprunt à cause de la hausse des taux. Les primo-accédants sont les premiers touchés par cette augmentation. On leur demande d'avoir davantage d'apports personnels. Pour les spécialistes du secteur, dès l'automne, les taux d'intérêts risquent encore d'augmenter. Mais pour gagner un peu en pouvoir d'achat, n'hésitez pas à négocier votre assurance emprunteur. D'une compagnie à l'autre, son coût peut varier du simple au triple. T F1 | Reportage L. Kebdani, F. Couturon, W. Wuillemin.