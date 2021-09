Immobilier : la revanche des villes moyennes

Ils auraient pu s'installer au bord de la mer ou à la montagne. Mais ils ont finalement opté pour Nevers, en région Bourgogne-Franche-Comté. Un couple parisien a troqué 140 mètres carrés pour une maison de 166 mètres carrés à cinq minutes du centre-ville. Le prix, 250 000 euros, soit 1 500 euros du mètre carré, imbattable. S'ils ont choisi Nevers, c'est aussi face à la force de persuasion de la municipalité. Et ils ne sont visiblement pas les seuls à avoir franchi le pas. D'après Julie, conseillère en agence immobilière, il fallait un à deux mois pour vendre une maison auparavant. Maintenant, il ne faut que trois jours. Nevers attire, une dynamique que confirme Maxime, directeur d'une agence immobilière. Chez lui, les demandes de visite ont doublé. Mais cela va-t-il durer ? Ce succès fait déjà remonter les prix, avec plus 5 à 6% cette année 2021. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Avec une centaine d'étudiants en plus, chaque année dans la ville, les studios sont très vite loués. Ce qui attire de plus en plus d'investisseurs. La suite dans le reportage ci-dessus.