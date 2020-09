Immobilier : la revanche des villes moyennes

Une maison, un jardin, un peu de calme et d'espace dans une ville de taille moyenne plutôt qu'une grande métropole. C'est le projet de nombreux citadins. Avec les semaines de confinement et le développement du télétravail, c'est devenu plus qu'une tendance qui s'est accélérée. Comment expliquer un tel phénomène ?