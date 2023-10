Immobilier : le marché de la location de plus en plus tendu

Pour un appartement à Rennes (Ille-et-Vilaine), l'agent immobilier a reçu 130 mails en une matinée. Il n'a finalement retenu que cinq dossiers pour la visite, histoire d'éviter la cohue. Les heureux élus sont ceux qui ont été les plus rapides et se sont rendus disponibles. À Rennes, les étudiants connaissent bien la mécanique. Les annonces sont tellement rares que certains missionnent leur famille. La tante de Naissen visite pour sa nièce, car elle a cours. Cela fait deux mois qu'elle se ruine en louant un Airbnb, quant à Anna, cela fait trois mois qu'elle dort sur le canapé d'ami. Voilà l'état du marché de la location à Rennes. La demande a augmenté de 20% en un an. La ville et ses nombreuses universités accueillent de plus en plus d'étudiants, mais dans le même temps, l'offre de logements a chuté de 43%, il s'agit du record du pays. La première explication de cette pénurie de bien à louer sur le marché est que les logements qui pourraient se libérer restent occupés par des locataires qui ne peuvent pas acheter. Le gouvernement va élargir les conditions d'obtention du prêt à taux zéro pour faciliter l'accès à la propriété, mais ce n'est pas le seul problème. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Hanout, C. Souary