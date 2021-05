Immobilier : le marché explose dans la Sarthe

À seulement deux heures de la capitale, Fresnay-sur-Sarthe compte 3 100 habitants. L'adresse était confidentielle. Pourtant, il n'y a presque plus une seule maison à vendre. Dans une rue de cette commune, 17 biens ont été vendus en trois mois. Avec 1 000 euros le mètre carré, c'est dix fois moins cher qu'à Paris. Les ventes de maisons ont doublé depuis le confinement. Pourtant, dans certaines rues de Fresnay-sur-Sarthe, beaucoup de volets sont fermés, car c'est le boom des résidences dites semi principales. Celles où on passe deux à trois jours par semaine. Les nouveaux propriétaires sont surtout des télétravailleurs, comme Caroline Leduc. À La Ferté-Bernard (Sarthe), cette Parisienne vient de s'offrir une maison pour 318 000 euros. Agent artistique, elle ne regrette pas son nouveau bureau. "On ne retournera jamais à Paris" nous a-t-elle expliqué. Le profil de ces acheteurs a changé, et leurs besoins aussi. Selon Fabienne Labrette-Ménager, maire de Fresnay-sur-Sarthe, ils ne questionnent plus sur la présence d'un médecin ou d'une école, mais plutôt sur la fibre, la possibilité de travailler.