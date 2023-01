Immobilier : le pouvoir d'achat dans les grandes villes chute

Monique Phocas visite pour la première fois cet appartement, en plein centre-ville d’Angers. Son budget est de 200 000 euros. Aujourd’hui à Angers, un mètre carré à Angers coûte 400 euros de plus qu’il y a un an. Alors forcément, en achetant l’année dernière, Monique aurait eu plus d'espace. Avec ses transports en commun, ses rues commerçantes et sa proximité avec Paris, une heure vingt-cinq seulement en TGV, Angers attire. Mais en un an, le taux de crédits immobiliers a plus que doublé. Ce qui a pour résultat que les banques prêtent moins qu’avant et le nombre d’acheteurs diminue. Alors peut-on s’attendre à une baisse des prix ? C’est difficile à dire selon une experte. C’est un contexte moins favorable que l’an dernier, mais encore selon elle, les feux restent au vert pour l’achat, d’autant que les taux d'intérêt vont continuer d’augmenter, de quoi encore faire perdre quelques mètres carrés de pouvoir d’achat. TF1 | Reportage L. Deschateaux, Q. Danjou