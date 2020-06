Immobilier : les affaires reprennent mais les banques serrent la vis

Depuis le déconfinement, le marché de l'immobilier repart très fortement à la hausse, mais les conditions d'obtention d'un crédit sont moins favorables pour les emprunteurs. En outre, certains acheteurs qui avaient signé un compromis avant la crise se rétractent, souvent par peur de l'avenir. Ainsi, 160 000 ventes n'auraient pas pu se réaliser pendant le confinement. Nos reporters étaient à Orléans pour y voir plus clair. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.