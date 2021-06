Immobilier : les balcons et terrasses s’arrachent

Un grand salon et deux chambres, l'appartement idéal pour un premier achat. Mais ce qui a surtout attiré Loïc, professeur de sport, c'est le quatre petits mètres carrés indispensable à son bonheur, le balcon. Après de longs mois de confinement passés dans un appartement sans balcon, il avait besoin de respirer. Le prix de l'appartement à Grenoble, 245 000 euros. Sa valeur a augmenté de 10% en un an. Les prix suivent l'augmentation de la demande. Pour une même surface, un appartement avec terrasse coûte en moyenne 12% de plus qu'un bien sans extérieur. Un logement de 80 mètres carrés est ainsi vendu 36 000 euros de plus à Nice et 40 000 à Lyon. Ce montant atteint 100 000 euros dans la capitale. Les acheteurs sont prêts à mettre le prix, et vite. Un couple a par exemple craqué pour une terrasse en région parisienne. Mais ils devront faire leur offre dans la soirée. Ces biens se vendent désormais en une semaine. Ces appartements sont en effet très rares, car ils représentent seulement 6% des logements.