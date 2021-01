Immobilier : les maisons individuelles ont la cote

L'immobilier est l'un des rares secteurs qui n'a pas trop souffert de la crise sanitaire. Les longues semaines de confinement et le télétravail ont décuplé nos envies d'espace et de verdure. Les ventes de maisons individuelles sont reparties à la hausse. À Maubeuge, près de Lille, les maisons individuelles ont la cote et la tendance est la même partout dans l'Hexagone avec une hausse de 10%, alors que les ventes d'appartement enregistrent une baisse de 9%. Les experts parlent même d'un marché euphorique avec des ventes records depuis le mois de juin. Le télétravail a été un accélérateur. Par exemple, Julie Debreucq et son mari viennent d'acquérir une maison de 120 m² à Maubeuge, près de Lille. Pour 124 000 euros, le couple met fin à des années de location. Cette mère de trois enfants rêvait d'un jardin et avec 1 000 m² de terrain, la voici comblée. Grâce à des taux d'intérêt très bas, ils ont pu contracter un prêt sur 25 ans. Et les conditions d'octroi de crédits viennent d'être assouplies par les banques.