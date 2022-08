Immobilier : les prix explosent sur les zones littorales

Pour s'offrir une vue presque sur la Manche, Xavier, un ancien militaire né dans le Finistère, a déboursé près de 400 000 euros. Désormais, c'est le prix moyen à payer pour ce type de résidence au confin de la Bretagne. Les acheteurs sont toujours plus nombreux. Résultats, les prix s'envolent dans toutes les zones littorales. D'après la Fédération nationale des agents immobiliers, les tarifs avaient déjà augmenté avant la crise Covid. Mais les deux années suivantes, ils ont bondi de 24,2%. Et dans certains départements, comme en Seine-Maritime, les biens disponibles se raréfient. Par exemple, Jérôme Catelain, un retraité interrogé par nos journalistes, souhaite acheter un appartement à Fécamp pour ensuite le louer. Il dispose d'un budget confortable de 350 000 euros, mais il n'est pas le seul. Les vendeurs, eux, ont l'embarras du choix et la tentation parfois d'augmenter le prix de vente. Dans les communes situées sur le littoral, les tarifs ont augmenté de 13% en un an. C'est près de deux fois plus que sur l'ensemble du territoire. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, A. Guerard, M. Pirckher.