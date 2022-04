Immobilier : les ventes ralentissent fortement

Une maison de 200m² avec jardin et vue sur la montagne à quinze minutes de Pau. Il a fallu quatre mois avant qu'elle ne trouve preneur. En 2021, d'après Pierre Conchez, agent immobilier chez Orpi, elle serait partie en quelques jours seulement. En 2022, les acheteurs sont plus prudents, car toujours selon cet agent immobilier, "le contexte est totalement particulier". Il y a le contexte, mais pas seulement. Si depuis janvier les professionnels enregistrent moins de ventes que l'année dernière, c'est aussi parce que les prix sont souvent trop élevés. Par exemple, parmi des annonces trouvées sur internet, une maison affichée à 276 000 euros il y a un mois vient de passer à 265 000 euros. En 2021, les prix ont explosé. Alors, les vendeurs ont tendance à être un peu gourmands. En plus, pour les acheteurs, s'endetter est de plus en plus difficile. Les taux à 1% ou moins, c'est devenu très rare. Les acheteurs doivent souvent revoir leur budget. Et dernière contrainte, désormais, il est impossible de dépasser 35% d'endettement assurance comprise. T F1 | Reportage T. Jarrion, V. David, E. Castaing.