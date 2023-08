Louer avec option d’achat, ça marche aussi… dans l’immobilier

C’est l’appartement de rêve d’Alexis et de Duane : 100 mètres carrés, trois chambres, proche du centre-ville de Genève avec une vue plutôt agréable. Le seul hic est qu'ils ne sont pas encore propriétaires. Avec leur deux CDD, payé 1500 euros pour l’un et 5500 euros pour l’autre, ils pensaient leur situation confortable. Mais pour les banques, leur dossier est insuffisant. Alors ils se sont tournés vers un nouveau concept : la location avec option d’achat auprès d’une agence spécialisée. Comment fonctionne ce système ? Chaque mois, Alexis et Duane versent à l’agence un loyer de 1700 euros. Au bout des trois ans maximum des locations, ils ont deux options : acheter le bien à 350.000 euros, en contractant un prêt bancaire, ou se rétracter. Le but de ce concept, c’est qu’ils puissent se constituer une épargne plus importante tout en habitant déjà dans le bien qu’ils souhaitent acheter. Mais attention, la location avec option d’achat n’est pas toujours un bon calcul. Dans l’Hexagone, seules quelques agences proposent cette nouvelle formule immobilière.