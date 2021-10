Immobilier : ma maison est intelligente

Par la voix ou du bout du doigt, Romain Théolaire programme tous les objets connectés de sa maison. Ce passionné des nouvelles technologies se déleste de quelques tâches du quotidien. "Ne plus se dire, lorsqu'on part avec les enfants pour les emmener à l'école, 'est-ce que j'ai bien éteint ça ?' Je n'ai pas à y penser. Je sais que ma maison est connectée et qu'elle va penser à ma place", déclare le jeune homme. Première installation il y a trois ans, quatre caméras sur les murs de la maison permettent une surveillance sur-mesure. "L'application, ce qui est intéressant c'est que je l'ai paramétrée de manière à ce qu'elle me géolocalise. Automatiquement, elle détecte que je suis partis de chez moi et les caméras s'activent automatiquement", poursuit-il. Le deuxième appareil, c'est un petit boîtier posé simplement sur sa chaudière. Le thermostat connecté lui fait économiser 20% sur sa facture d'énergie, soit plus d'une centaine d'euros. "Au-delà de l'économie, ça me fait mal au cœur de chauffer ma maison alors que je ne suis pas là, je suis absent, je suis en balade. Je vais pouvoir, depuis mon téléphone, mettre le chauffage à distance", explique Romain.