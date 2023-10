Immobilier : pourquoi autant de chantiers à l'arrêt ?

Nathalie et Michel ont réservé un appartement sur plan à Villefranche-sur-Saône il y a plusieurs mois. Ils ont rendez-vous avec leur promoteur. "Sur 20 ans, cela a un coût énorme, 1 816 euros par mois", au lieu de 1 500 euros, lorsqu'ils ont signé le contrat de réservation il y a un an et demi. Mais depuis, les taux d'intérêt ont triplé. La conséquence pour le promoteur, c'est que les annulations se multiplient. Séverine Moretto-Ranty, directrice générale d’Utiade Immobilier, affirme ne pas pouvoir démarrer les travaux, car avant de lancer le chantier, le promoteur doit avoir vendu entre 35 et 40 % de ses logements. Ludovic Scarpari, promoteur à Bron, lui, a pu lancer les travaux de son chantier, mais avec plus d'un an de retard. Les réservations de logements neufs ont dégringolé de 40 % en un an, partout en France. C'est une chute historique qui n'épargne pas non plus Ludovic. Avec Frédéric Murillon, son directeur financier, ils font le point sur les projets en cours. Au total, six projets sont gelés, l'équivalent d'un an d'activité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Chadeau, A. Ponsar