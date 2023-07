Immobilier : pourquoi les prix continuent de baisser

Cela fait quatre mois que ce propriétaire, en image, cherche à vendre son appartement, un trois pièces avec balcon en région parisienne. Et pour la troisième fois, son agent immobilier lui demande de baisser le prix, seule solution pour vendre. C’est comme ça pour tous les autres biens en vente dans la région. Pourquoi de telles baisses ? Principalement, parce que les taux d’intérêt immobilier s’envolent. En un an, ils sont passés de 1 % à 3,28 % aujourd’hui, en moyenne. Et c’est le cas partout dans le pays, avec une baisse moyenne de 0,4 % au premier semestre, par rapport à l’année 2022. La plupart des grandes villes sont particulièrement concernées, y compris celles situées sur le littoral, habituellement épargnées par les hausses. À Royan par exemple, les prix de certaines maisons ont chuté de 10 %. Mais d’après l'agence immobilière, Square Habitat, il s’agit simplement d’un retour à la normale sur le marché. D’après les spécialistes du secteur, les taux d’intérêt pourraient atteindre 4,5 %, d’ici à la fin de l’année 2023. Les prix devraient donc continuer de baisser. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Rio, O. Cresta