Immobilier : pourquoi les prix ne baissent pas plus vite ?

Les prix affichés dans l'agence immobilière 'Era Immobilier", ont diminué jusqu'en février, mais depuis quelques semaines, c'est terminé. Il faut dire que les prix ont déjà bien chuté sur un an, c'est même du jamais-vu depuis plus de dix ans, selon Stéphane Cervi, directeur d'agences, Era Immobilier à Palaiseau. Malgré ces baisses de prix, certains biens ne trouvent toujours pas preneur. Une maison, par exemple, ne se vend pas depuis un an. Les agents immobiliers constatent que des vendeurs sont arrivés à une limite, ils ne veulent plus baisser leurs prix. D'ailleurs au mois de mars, ces prix n'ont diminué que de 0,5% à Paris, Lyon ou Bordeaux. Si les prix ne baissent presque plus, en revanche, emprunter coûte moins cher. Les taux d’intérêt sont passés de 4,5% en fin d'année dernière, à 4% aujourd'hui pour un emprunt sur 25 ans. " On va regagner du pouvoir d'achat sur un an, en matière de taux de crédit, et même sur quelques mois, si vous avez un projet fin d'année 2023 et qui ne passait pas, aujourd'hui, probablement qu'il passe", explique Cécile Roquelaure, directrice des études, Empruntis.com. Les professionnels du secteur espèrent que cette baisse des taux relancera le marché de l'immobilier, qui a chuté de 22%, l'an dernier. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Jouanneau