Immobilier : quand louer devient plus rentable

Avec l’envolée des taux d’emprunts, 1,85% en moyenne désormais, est-ce toujours le moment d’acheter ? Selon meilleurtaux.com, la rentabilité d’un achat en France serait passée à presque quatorze ans. Concrètement, en deçà de cette durée, il vaudrait mieux rester en location, compte tenu du prix de vente, des frais de notaire et de la taxe foncière entre autres. La location est justement l’option de ces habitants d’Orléans que nous avons rencontrés. Besoin de mobilité, recherche d’un logement de qualité sans se ruiner à l’acquisition, refus de gros travaux, parfois nécessaires dans une résidence principale, ou de l’argent disponible pour des placements financiers… La formule locative a des arguments. Pourtant, l’achat fait mieux que résister, même à Lyon, l’une des villes les plus chères de France. Les délais de vente s’allongent à cause des tarifs. Mais, être propriétaire de son bien et bénéficier d’une assurance pour ses échéances restent un puissant attrait, et ce n’est pas le seul. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Bruere G. Barents