Implantation des grandes surfaces : un décret pour protéger les centres-villes

Comment stimuler l’activité économique des villes de taille moyenne ? Un décret a été adopté afin de valoriser et de redynamiser les centres-villes. À Louviers, une ville moyenne de dix-huit mille habitants, beaucoup privilégient les commerces de proximité. La commune se bat pour conserver un centre-ville dynamique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.