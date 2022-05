Importants délais pour les papiers d'identité : des mesures d'urgence pour l'été

Dans les mairies, depuis plusieurs mois, c'est le grand embouteillage. À 60 jours des vacances d'été, certains se sont déjà fait une raison. Ils n'auront pas leur passeport à temps pour partir à l'étranger. Les délais pour un rendez-vous en mairie, la première étape, n'ont jamais été aussi longs. Douze jours en moyenne en 2021, ils tournent autour de 65 jours actuellement. À Rouen en Seine-Maritime, ces délais d'attente peuvent atteindre jusqu'à trois mois. Pour réaliser un dossier, il faut faire une prise d'empreintes sur un lecteur. La mairie de Rouen en compte sept. Mais pour augmenter la cadence et réduire les délais, la municipalité va demander un lecteur de plus à l'État, comme l'explique Matthieu De Montchalin, adjoint (SE) au maire de Rouen (Seine-Maritime) en charge des affaires générales. D'ici un mois, l'État s'engage à fournir 400 lecteurs d'empreintes aux communes les plus débordées. C'est le cas de Louviers dans l'Eure. Pour chaque nouvelle machine, il faut un nouvel agent municipal. Mais cette ville de 18 000 habitants n'a pas les moyens de recruter. Aucune aide de l'État n'est prévue. En revanche, les préfectures chargées d'instruire les dossiers dans un second temps vont recevoir du renfort. L'objectif est de revenir à des délais d'obtention normaux avant juillet, soit un mois en moyenne. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Guiheux, S. Iorgulescu