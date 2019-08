Importation de soja brésilien : le vrai du faux

Plusieurs affirmations ont été entendues au sujet du soja brésilien. Parmi elles, ce produit servirait uniquement à nourrir le bétail dans notre pays. Et il serait le seul produit directement responsable de la déforestation de la forêt amazonienne. Mais qu'en est-il réellement ? Pouvons-nous agir contre ce phénomène de régression des surfaces couvertes de forêts ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.