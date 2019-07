Impôt à la source: le vrai du faux

Plusieurs informations concernant la fiscalité circulent en ce moment. Parmi elles, l'impôt à la source aurait rapporté un milliard d'euros en plus aux caisses de l'État. La feuille d'impôt pourrait être supprimée pour douze millions de foyers. Et certains contribuables pourraient recevoir un chèque de la part du fisc. Alors, qu'en est-il réellement ? Eléments de réponse avec Thierry Coiffier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.