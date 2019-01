Impôt à la source : des centres d'appels déjà très sollicités

Le prélèvement à la source a bien été appliqué. En ce début de l'année 2019, certains retraités ont pu constater le changement du montant de leur pension. Les questions ont alors commencé à affluer dans les centres d'appels spécialement dédiés. Divorces, pertes d'emploi, naissances, ... Beaucoup d'appels concernent une modification du taux d'imposition possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.