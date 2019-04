Impôt sur le revenu : qui profitera de la baisse ?

Comment traduire concrètement et rapidement les mesures annoncées jeudi 25 avril par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse ? Les ministres ont participé ce lundi à un séminaire qui a duré près de dix heures à Matignon. La baisse des impôts était parmi les points les plus attendus. Qui sera concerné et selon quelle modalité ? Nos reporters nous dévoilent quelques pistes possibles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.