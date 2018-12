Impôt : un retour de l'ISF ?

Supprimer l'impôt sur la fortune (ISF) était l'une des promesses du candidat Macron. Pour le chef de l'État, il faisait fuir les riches contribuables et freinait l'investissement dans les entreprises. En janvier 2018, il a été supprimé et remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). L'ISF partiellement supprimé au début du quinquennat pourrait-il faire sa réapparition ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.