Impôts 2024 : ce qui va changer pour vous

Il est bientôt l'heure de faire ses comptes. La campagne de déclaration des revenus commencera jeudi prochain, le 11 avril. Vous aurez jusqu'au 23 mai, 30 mai ou 6 juin, en fonction de votre lieu de résidence, pour la transmettre sur Internet. Vous préférez le papier ? C'est toujours possible. Mais attention, la date limite sera quelques jours plus tôt, le 21 mai. Cette année 2024 encore, certains d'entre vous devront remplir un autre document, la déclaration des biens immobiliers. C'était la nouveauté de l'année dernière. Selon les services des finances publiques, seuls 82% des propriétaires ont rempli cette déclaration en 2023. Les retardataires pourront encore le faire cette année, et ceux dont la situation a changé entre-temps, devrons à nouveau la remplir. Une déclaration supplémentaire, qui sert surtout à calculer l'imposition. Rassurez-vous, pour ceux qui oublieraient, cette année encore, de déclarer leurs biens immobiliers, le gouvernement annoncera jeudi, qu'il n'y aura pas d'amende. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Kebdani, O. Levesque