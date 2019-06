Impôts : 27 milliards d'euros en moins ?

Dans son discours à l'Assemblée nationale ce mercredi 12 juin 2019, Édouard Philippe a évalué très précisément la baisse des impôts et l'augmentation du pouvoir d'achat des citoyens. Le Premier ministre a notamment affirmé que "sur l'ensemble du quinquennat, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros". Ce chiffre est-il incontestable ? Comment le gouvernement va-t-il trouver cet argent ? Éléments de réponses avec François Lenglet, notre spécialiste économie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.