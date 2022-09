Impôts : allez-vous payer moins ?

Devant un centre des impôts ce lundi, document à la main, on salue le coup de pouce du gouvernement en faveur de l’Impôt sur le Revenu. Pour limiter l’impact de l’inflation, le barème de l’impôt est réévalué de 5,4%. Concrètement, cela veut dire que si votre salaire n’a pas augmenté cette année, votre impôt va baisser. Pour bien comprendre, prenons deux exemples. Une personne célibataire, sans enfant et dont le revenu mensuel est de 1 332 euros aurait dû payer 129 euros d’impôt sur ses revenus 2022. Avec ce geste fiscal, elle n’en paiera pas. Deuxième cas de figure, un salarié gagnant 2 500 euros aurait dû payer 2 922 euros d’impôts. Ce sera finalement 2 594 euros, soit 328 euros d’économie. La revalorisation 5,4% concerne donc toutes les tranches. Le but est d’éviter que des foyers ne deviennent imposables, ou soient davantage imposés si leur salaire a augmenté. Ce geste concernera les revenus de 2022 déclarés en 2023. En France, 39 millions de foyers paient l’Impôt sur le Revenu. TF1 | Reportage C. Adriens-Allemand, J. Clouzeau