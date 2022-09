Impôts : allez-vous payer moins ?

C'est une règle presque immuable, les impôts augmentent tous les ans, sauf peut-être l'année prochaine. Prenons le cas d'une célibataire qui gagne 2 500 euros par mois. Cette année, elle va payer 2 921 euros. L'année prochaine, après la révision du barème si son salaire n'a pas augmenté, elle ne payera plus que 2 618 euros, soit une économie d'un peu plus de 300 euros. Tout le monde sera concerné, y compris ceux qui ont été augmentés. Reprenons le cas de notre célibataire. Imaginons qu'elle a été augmentée de 3%. En 2023, elle ne payera que 2 880 euros, c'est 311 euros de moins qu'avec le barème actuel. Et comment expliquer cette baisse ? L'impôt sur le revenu est divisé en cinq tranches. À chacune son taux d'imposition. Tous les seuils vont être augmentés d'environ 5%, comme l'inflation. Concrètement, dans la première tranche, celle à 0%, le seuil d'exonération d'impôts va passer de 10 225 euros à 10 736 euros. "L'enjeu est donc de faire en sorte que les personnes qui échappaient à l'impôt sur le revenu précédemment ne tombent pas dans l'impôt sur le revenu en raison de l'augmentation de leur rémunération qui est venue compenser l'inflation", explique Me Jean-Yves Mercier, ancien président de l'Institut des avocats conseils fiscaux. L'objectif du gouvernement est donc de limiter l'impact de l'inflation sur nos impôts. Le nouveau barème doit encore être voté par le Parlement pour entrer en vigueur l'année prochaine. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Desmoulins, S. Bougriou