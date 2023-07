Impôts : avez-vous droit à un remboursement ?

Les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, Léa attend impatiemment son virement de la part du FISC. Comme elle, quinze millions de foyers français sont concernés par les remboursements. C'est à commencer par ceux qui profitent d'une réduction ou crédit d'impôt, pour avoir fait appel à une aide à domicile, fait un don à une association, verser une cotisation à un syndicat ou ceux qui ont réalisé certains investissements locatifs. Autres contribuables concernés, ceux dont le taux de prélèvement à la source était trop élevé cette année 2023. Grâce à un nouveau barème d'imposition plus favorable, deux millions de Français supplémentaires vont récupérer de l'argent. Le montant total à se partager est de treize milliards d'euros, soit 844 euros en moyenne par foyer. Ce sera versé dès ce lundi 24 juillet ou le mercredi 2 août. S'il y a des gagnants, il y a aussi des perdants qui vont devoir payer un supplément aux impôts. Près de dix millions de Français sont concernés. Les causes de ce réajustement sont nombreuses : les hausses de salaires, changements de situation à la suite par exemple d'un divorce, au décès d'un conjoint ou encore si votre enfant fête ses 25 ans. Quelle que soit la raison, le trésor public prélèvera la somme directement sur votre compte en banque, à compter du 25 septembre. TF1 | Reportage C. Diwo, V. Lamhaut, D. Karcher