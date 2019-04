Impôts : baisse significative mais pas de retour à l'ISF

L'une des annonces les plus marquantes lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron concerne l'impôt sur le revenu. Il va baisser pour les classes moyennes. Le président de la République a chiffré cette réduction à un total de cinq milliards d'euros. On ne connaît pas encore les détails de cette baisse. Alors, quelles sont toutes les pistes possibles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.