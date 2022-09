Impôts, énergie, retraites : des mesures pour le pouvoir d'achat

Parmi les gagnants de ce budget, les retraités, dont les pensions seront revalorisées autour de 0,8% au 1er janvier. Pour ceux qui travaillent, le barème de l’impôt sur le revenu est indexé sur l’inflation pour éviter une augmentation trop importante de leurs impôts. Les familles monoparentales y gagnent aussi. Dès novembre, les aides pour garder les enfants vont augmenter : plus 60 euros par mois et par enfant pour les bénéficiaires de l’allocation de soutien familiale. À l’école, les enseignants verront leur salaire augmenter. Il y aura une hausse moyenne de 10%. Pour la rentrée prochaine, aucun professeur ne gagnera moins de 2 000 euros nets par mois. Autres gagnants, il y a aussi les futurs bénéficiaires de la Prime Rénov. Le budget du dispositif pour rénover son logement augmente à 2,5 milliards d’euros. Le gouvernement veut cibler les plus modestes et les passoires thermiques. Dans ce budget, il y a aussi des perdants, à commencer par les fumeurs. Le paquet de cigarette va augmenter progressivement : 50 centimes l’année prochaine, 35 l’année suivante. TF1 | Reportage M. Guénégan, B. Augey, T. Leroy