Impôts : l'Insee prévoit une hausse de 4,5 milliards d'euros en 2018

C'était un engagement pris par le gouvernement au début de l'été : les impôts payés par les ménages vont baisser en 2018. Le Premier ministre Édouard Philippe l'avait clairement annoncé au mois de juillet, promettant une baisse d'environ sept milliards d'euros. Une affirmation contestée par l'Insee, qui estime que les impôts devraient augmenter de 4,5 milliards d'euros en 2018. L'institut de statistiques pointe notamment la hausse de la CSG, du tabac et des taxes sur l'énergie.