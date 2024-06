Impôts : les programmes au banc d'essai

Le constat est sans appel. Notre dette publique augmente chaque année. La Cour des comptes préconise 50 milliards d'euros d'économies en trois ans, et pourtant, les promesses de campagne s'annoncent coûteuses. Alors, où trouver de l'argent ? À gauche, le programme est simple. Ce sont les riches qui vont payer grâce à une réforme de l'impôt sur le revenu qui devrait rapporter 50 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu compte cinq tranches. Avec le Front populaire, ce serait quatorze. Concrètement, si vous gagnez jusqu'à 4 000 euros nets par mois, vous serez gagnant. Si c'est plus, vous serez perdant, vraiment perdant. Au RN, on a aussi des envies coûteuses. Pour financer tout cela, il y a une mesure phare, la lutte contre la fraude fiscale. Selon leurs calculs, lutter contre la fraude à la TVA pourrait rapporter quinze milliards d'euros par an. Pour la fraude aux aides sociales, c'est jusqu'à 25 milliards d'euros par an. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Jarrion, N. Martineau, A. Dubail