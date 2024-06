Impôts locaux : une baisse qui profite à tous les Français

Les impôts locaux ont-ils baissé ou augmenté ? La question divise. En réalité, ils ont diminué depuis six ans, et les chiffres le confirment. Et tout ça, grâce à une mesure, à savoir la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Prenons l'exemple de Laetitia, locataire dans la banlieue de Sarthe. Le montant de sa taxe d'habitation est passé de 310 euros à 0. Grâce à cette mesure, elle a pu faire des économies. Certes, la disparition de la taxe d'habitation fait baisser la note, mais il existe un autre impôt local qui, lui, augmente. Il s'agit notamment de la taxe foncière payée seulement par les propriétaires. C'est le cas de Joël. En six ans, sa taxe foncière est passée de 1 268 euros à 1 634 euros par an. Si on fait le calcul entre la suppression de l'une et la hausse de l'autre, les impôts locaux de Joël ont tout de même baissé de 400 euros en sept ans. François Lenglet, éditorialiste Économique de TF1-LCI explique pourquoi cette baisse est-elle si difficile à apercevoir par nos compatriotes. Il y a aussi d'autres dépenses liées à la maison qui ont, elles aussi, augmenté. Électricité, gaz ou assurance... Autant de hausses qui effacent la baisse réelle des impôts locaux. TF1 | Reportage M. Poissonnet, D. Pirès