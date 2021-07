Impôts : qui est concerné par les remboursements à partir de mardi ?

Jean-Claude et Monique Tillit, tous deux retraités, emploient une aide ménagère depuis un an. Elle est rémunérée pour trois heures de travail par semaine. Une dépense qu'ils ont inscrite dans leur déclaration de revenus 2020. Demain, ils vont recevoir un courrier de Bercy. Une part de l'impôt qu'ils ont versé va leur être remboursée. "1 500 euros peut-être. C'est quand même intéressant de pouvoir déduire une somme", déclare le monsieur. Comme ce couple, plus de quatorze millions de foyers ont perçu un remboursement des impôts l'an dernier. Alors, qui est concerné ? D'abord, il y a ceux qui bénéficient d'une réduction d'impôt, car leur situation fiscale a changé entre 2020 et 2021. Mais aussi les contribuables qui obtiennent un crédit d'impôt pour un emploi à domicile, une garde d'enfant, un don ou encore des investissements locatifs. Le dispositif du prélèvement à la source s'applique depuis deux ans. Alors, est-il juste et équitable ? "C'est un système qui est indissociable d'un système de prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, par définition, on ne peut pas connaître à l'avance le montant exact su revenu qui sera gagné pendant l'année au cours duquel le prélèvement a été effectué. Il faut à un moment donné un ajustement", explique Michel Collet, avocat, spécialiste du droit fiscal.