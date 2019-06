Impôts : qui va profiter de la baisse ?

La baisse de l'impôt sur le revenu est la première mesure en faveur des contribuables. Elle concerne les première et deuxième tranches d'imposition. Le gouvernement leur promet respectivement 350 euros et 180 euros d’économies annuelles par foyer. L'autre mesure sur le pouvoir d'achat est la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale pour tous les Français. Pour 80% des ménages, l'exonération sera totale en 2020. Et pour les 20% plus aisés, ce sera entre 2021 et 2023. Ces réformes fiscales seront inscrites aux prochains projets de loi de finances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.