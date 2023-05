Impôts : vers une baisse pour les classes moyennes ?

Isabelle Becciu est esthéticienne. Avec son mari, ils gagnent 4 000 euros net par mois. Deux salaires, un revenu confortable, et pourtant à la fin du mois, c’est compliqué. Difficile aussi pour Sylvie Lemoine, une cliente d’Isabelle. Elle vit seule, touche 2 500 euros net et verse 250 euros tous les mois aux impôts. Ils font partie de ce qu’Emmanuel Macron appelle la classe moyenne, mais leurs revenus sont trop élevés pour bénéficier par exemple de la prime d’activité, des aides au logement, ou du chèque énergie. Pourtant, depuis quatre ans, les impôts de la classe moyenne ont considérablement baissé. Une personne seule qui gagne 1 500 euros net par mois a payé 178 euros d'impôt par an en 2022, c’était 443 euros il y a quatre ans. Il y a donc eu une baisse de 265 euros. Pour un salaire de 2 500 euros net, c’était 2 147 euros en 2022 et 2 756 en 2018, une baisse de 609 euros. Pourquoi malgré cet effort fiscal sans précédent, la classe moyenne a-t-elle l’impression de payer toujours trop d’impôts ? Ces Français, qui gagnent jusqu’à 2 500 euros net par mois, représentent environ 20 millions de foyers fiscaux. Soit la moitié des contribuables, qui payent l’impôt sans les revenus. TF1 | Reportage F. Chadeau, L. Kebdani, I. Zabala