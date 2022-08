Impression 3D : les nouvelles maisons

Au Nord de Reims, dans un nouveau quartier au milieu des immeubles, on y voit cinq maisons un peu particulières. Certains murs ont été faits sans brique, ni parpaing, mais grâce à l'impression 3D. Les couches de béton sont déposées les unes sur les autres, par un immense robot. C'est une technique révolutionnaire que l'on perçoit au toucher. Rochdi Zardi est un locataire de l'une de ces maisons, dans l'écoquartier Rema'Vert. À l'intérieur de la maison, les murs imprimés sont parfois nus et parfois recouverts d'isolants. Les pièces ont une forme peu arrondie, peu commune, pour un logement social. Et ce, sans que cela fasse gonfler le prix du loyer. Pour le constructeur en revanche, c'est 25% plus cher. Du moins, pour l'instant, car l'impression 3D est de plus en plus abordable et surtout elle permet des chantiers plus rapides. Les murs sont déjà construits, il ne reste plus qu'à les poser. Les ouvriers sont donc mobilisés moins longtemps sur le site. Un autre avantage, c'est l'économie de la matière première. Nous sommes passés dans les locaux de la Start-up française, à l'origine des murs. On voit qu'il y a deux fois moins de bétons utilisés, car l'intérieur des murs est creux, pour la même solidité. Face aux techniques de construction classique, la vitesse du robot est imbattable. Une heure trente pour deux mètres de murs. TF1 | Reportage T. Jarrion, G. Mathé, L. Schöneshöfer