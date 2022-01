Impressionnantes chutes de neige en Grèce

Après des chutes de neige incessantes depuis tôt, ce lundi matin, la circulation est devenue compliquée un peu partout dans le pays. Voiture bloquée ou accidentée et autoroutes saturées pendant des heures. C’est sur le périphérique Attiki Odos que la situation est devenue très difficile. L’autoroute relie l’est à l'ouest de la capitale, l’axe n’aurait jamais dû rester ouvert, selon le préfet de la région. Devant le Parlement grec, fermé, les traditionnels gardes du palais ont tenu bon sous les flocons et par des températures qui flirtent avec le zéro degré. Un peu partout en Grèce, les quantités importantes de neige, tombées ces dernières heures, ont amené leurs lots d’images insolites. Le Parthénon et l’Acropole presque blancs. Mais aussi des contrastes de couleurs et des plages de neige. Des tornades éphémères sur des îles qui, cette fois, n’ont pas été épargnées par cette tempête, comme ici du côté de Paros. Et des écoles fermées comme un peu partout dans le pays. Avec les plus mauvaises conditions depuis 1978 et malgré les prévisions, l’événement en a surpris plus d’un en provenance de l’étranger notamment. Dans Athènes, la vie tourne presque au ralenti. La tempête, elle, devrait sévir sous la Grèce jusqu’à demain, mardi, au moins. T F1 | Reportage L. Hauben