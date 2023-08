Impressionnantes chutes de roches sur les routes en Savoie

Dimanche 27 août, à 17h15, un poids lourd échappe de peu au rocher qui dévale la montagne de Saint-André. L'éboulement dans la vallée de la Maurienne dégage une fumée impressionnante. Plusieurs habitants du village voisin ont assisté à toute la scène. Il n'y a eu aucune victime, mais d'énormes rochers bloquent la circulation sur une portion de la départementale. L'autoroute, mais aussi la voie ferrée en direction de l'Italie sont maintenant fermées. En effet, l'éboulement a eu lieu près de l'autoroute 43 qui relie Lyon à la ville italienne de Turin. À cet endroit précis passe non seulement l'autoroute, mais aussi une départementale et la voie ferrée des trains à grande vitesse. Roland Avenière, maire de Freney (Savoie), la commune voisine, n'est pas surpris, il y a cinq ans, un éboulement avait eu lieu dans la zone. L'éboulement était "absolument" prévisible, selon lui. "Le département le savait. Ils avaient constaté que ça commençait à bouger énormément, et que par conséquent, ils s'attendaient donc éventuellement à un effondrement dans l'automne.", précise le maire de Freney. TF1 | Reportage B. Christal, G. Charnay, P. Gardet