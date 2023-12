Incendie à Antibes : pourquoi des dégâts si importants ?

Raphaëlla et Freddy nous montrent sur une vidéo le départ du feu où il y avait leur maison et leur jardin. Tout a été très vite, en une dizaine de minutes, les 2 400 mètres carrés d'entrepôt à côté de leur maison sont complètement embrasés. Dans l'un des entrepôts, il y avait des matériaux pour les piscines, des galets de chlore et dans l’autre, des déguisements et des articles de fête. En s'enflammant, ils produisent des détonations. Contacté, le gérant affirme qu’il ne stockait plus de pétard ni de feu d'artifice, depuis huit mois. Les gaz émis par les galets de chlore et le plastique fondu ne doivent pas être respirés de trop près, mais ne représentent pas de danger pour l'environnement ou les riverains. “Ça aurait pu être pire si on avait eu des produits chlorés en plus grande quantité et du non-solide”, disait le capitaine Thibaud Cocatre, commandant des opérations de secours du Sdis 06. Ce lundi 18 décembre, soir, une dizaine de pompiers traitent toujours les points chauds. L’origine de l'incendie est encore inconnue TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard