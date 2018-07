Incendie à Aubervilliers : le petit garçon de dix ans peut-il être jugé ?

L'enfant de dix ans à l'origine du feu dans une tour HLM d'Aubervilliers, a été mis en examen le lundi 30 juillet. Rappelons-le, cette catastrophe de jeudi 26 juillet a causé la mort d'une mère et de ses trois enfants, en plus des dégâts matériels. Alors, le jeune suspect peut-il être jugé ? Que risque-t-il ? Les éléments de réponse avec Georges Brenier, notre spécialiste police-justice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.