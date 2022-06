Incendie à Canjuers : 1 000 hectares détruits par un tir d'artillerie

Cela fait trois jours que la végétation brûle et qu'il se dégage une épaisse fumée dans le ciel. L'incendie déclenché par un tir d'artillerie samedi matin dans le camp militaire de Canjuers a parcouru 1 00 hectares et il progresse toujours. Il n'est plus qu'à deux kilomètres à vol d'oiseau de la ville d'Aiguines. Les habitants qui voient passer les Canadair juste au-dessus de leur tête ne décolèrent pas : "je trouve idiot que les militaires fassent sauter des obus en période de sécheresse comme ça". Dans cette zone inaccessible, d'importants moyens aériens sont engagés : quatre Canadair et deux Dash. Le temps presse, car le feu se dirige maintenant vers le site naturel classé des Gorges du Verdon. Ce qui rappelle de très mauvais souvenirs au maire d'Aiguines. En milieu du journée, la route touristique des Gorges du Verdon a été coupée à la circulation. Et un peu plus loin, un éleveur, on se désole de voir les collines brûlées. Alors que le Var subit une sécheresse exceptionnelle, on se demande si les conditions de sécurité étaient réunies pour effectuer ces tirs d'artillerie. Le parquet militaire de Marseille a été saisi de l'enquête. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard