Incendie meurtrier de Grasse : les aveux du suspect

Seulement 48 heures après son interpellation, le principal suspect de l'incendie de Grasse est passé aux aveux. "Lors de sa dernière audition, le mis en cause reconnaît être à l'origine de l'incendie, mais à titre involontaire, en évoquant le jet d'une cigarette non éteinte dans le couloir d'entrée de l'immeuble", a déclaré le procureur de la République de Grasse. L'homme a 47 ans. Il est sans antécédent judiciaire. Il n'habitait pas dans l'immeuble. Ce sont les caméras de surveillance situées en face du bâtiment qui ont permis aux enquêteurs de rapidement l'identifier. Il est filmé quittant l'immeuble seulement deux minutes avant le départ du feu. L'incendie a causé la mort de trois personnes et en a blessé une quinzaine d'autres. Alors qu'on ne connaît pas encore les raisons de son geste, les habitants s'interrogent. Le suspect toujours présumé innocent est présenté devant un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen pour dégradation volontaire. TF1 | Reportage T. Vartanian, V. Capus, A. Guillet