Incendie à la Teste-de-Buch : plus de 6000 personnes évacuées

Le lieu est bruyant et lumineux, mais il fallait bien trouver un point de chute pour les vacanciers arrachés à leur sommeil. La Teste-de-Buch a activé son plan communal de sauvegarde et a mis à disposition le parc des expositions, avec une première nuit forcément agitée. Une partie des 6 000 personnes évacuées a filmé le camping, d'abord menacé. Puis, ils ont dû quitter en hâte vers quatre heures du matin mais sans panique. Au début, l’organisation a été embryonnaire. Elle s’est étoffée avec l’implication de nombreux bénévoles. Il n’y a pas de douche ni de repas gastronomique, mais des boissons fournies entre autres par une enseigne solidaire. Il a également fallu occuper les jeunes. Ceci est presque une obligation pour garder le calme au sein de cette collectivité un peu perdue. De généreux habitants ont proposé d’héberger certains des sinistrés. Malgré ces actes de solidarité, plusieurs vacanciers ont souhaité écourter leurs vacances et rentrer chez eux. Mais la préfecture ne les a pas autorisés à revenir dans leur camping pour récupérer leurs affaires. TF1 | Reportage O. Santicchi, E. Braem, A. Vierra