Incendie à Lyon : un sans-abri sauve la vie d'un commerçant

Les deux mains brûlées et encore choqué, José nous décrit les gestes de son sauveteur. "Il est rentré, puis il m'a tiré par les pieds jusqu'au trottoir. J’ai cru que j’allais y rester", raconte-t-il, les larmes aux yeux. Ce brocanteur de 71 ans sait qu'il doit sa survie à Fabrice, sans domicile fixe. Il est 13h15, sa boutique du Vieux Lyon s'enflamme après la chute de son radiateur à pétrole. À l'intérieur, le commerçant était pris au piège. Fabrice faisait la manche à quelques mètres, il n'hésitait pas une seconde et casse la porte de la brocante en feu. "Je n'ai pas cherché à comprendre, je l'ai pris par les pieds et je l'ai sorti. Peu temps après, tout brûlait.Il n’y a que moi qui pouvait faire ça sur le moment parce que ceux qui étaient devant étaient surtout des personnes âgées", explique le sans-abri de 36 ans, bien connu des habitants qui saluent son acte. La mairie dit vouloir lui proposer un logement, mais Fabrice ne demande rien. Il estime avoir fait son devoir de citoyen. "Je le referai aujourd’hui, demain et après-demain. Pour sauver une vie, je le referai tous les jours même", assure Fabrice. Le commerçant et son sauveur devraient bientôt se rencontrer. Pour le sans-abri, un simple café lui suffira de la part de José. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize