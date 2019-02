Incendie à Paris : un quartier sous le choc

Presque 48 heures après l’incendie d’un immeuble du 16e arrondissement de Paris, l’émotion, la peur et la sidération sont encore très vives. Les nombreuses personnes qui y étaient présentes la nuit du lundi au mardi 5 février 2019 ont du mal à oublier les larmes et les cris. Ce mercredi 6 février, les habitants du quartier ont apporté leurs aides aux rescapés toute la journée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.