Incendie à Saint-Laurent-de-la-Salanque : un bilan humain très lourd

C'était l'effroi en pleine nuit. Des immeubles en feu, des habitants en panique, des flammes de plusieurs mètres de chaque côté des bâtiments. Tout cela est visible sur des images filmées par un voisin qui peine à réaliser ce qu'il se passe devant lui. Une forte explosion a d'abord retenti vers 1h30 cette nuit. Le souffle a été ressenti jusqu'à un kilomètre au moins du lieu de l'explosion. Dans une rue commerçante de Saint-Laurent-de-la-Salanque, les immeubles touchés par l'explosion comptent deux commerces au rez-de-chaussée et des habitations au-dessus. Et les immeubles voisins ont également été calcinés par l'incendie qui a suivi l'explosion. Les 85 sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ont découvert un incendie d'une ampleur inédite, comme nous l'a expliqué le lieutenant Sébastien Surget, commandant des opérations de secours. Un bilan provisoire fait état de sept morts, dont un nourrisson et un enfant en bas âge. Quatre personnes sont hospitalisées, dont un homme dans un état grave après s'être défenestré pour échapper aux flammes. Au total, une vingtaine de personnes ont été blessées. T F1 | Reportage S. Chevallereau, M. Debut, N. Robertson.