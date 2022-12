Incendie à Vaulx-en-Velin : hommage et solidarité

Face au drame qui les secoue depuis une semaine, ils veulent rester unis et liés. À Vaulx-en-Velin, ce jeudi matin, des centaines de personnes ont marché jusqu'à l'immeuble qui a brûlé : "Les gens sont tous là en mémoire des familles". Beaucoup d'émotions dans ce rassemblement où chacun se sent concerné : "En tant que maman, je me dis que c'est un grand malheur et c'est pour ça que je suis là". Une marche blanche pour soutenir aussi les habitants rescapés : "Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de la marche parce qu'ils sont hébergés. Moi, je suis chez ma sœur en attendant d'être logée" Concernant le relogement, les offres des bailleurs publics et privés sont recensées via un dispositif unique. Un appel a aussi été lancé aux particuliers, "Il faut absolument accélérer la phase de relogement pour que la rentrée scolaire se fasse dans les meilleures conditions", affirme Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon. La solidarité s'organise depuis une semaine. La mosquée du quartier touché a reçu des centaines de dons en témoignage d'une entraide. Les cartons sont gardés bien précieusement. Ils seront distribués aux familles sinistrées dès qu'elles auront des nouveaux logements. TF1 | Reportage O. Couchard, A. Cerrone